В Беларуси установлены надбавки профессорско-преподавательскому составу медуниверситетов

В Беларуси увеличен размер надбавки профессорско-преподавательским работникам за осуществление деятельности, связанной с оказанием медпомощи пациентам в условиях, связанных с инфекциями.

Конкретный размер надбавки будет устанавливаться работнику (по одному из названных оснований) руководителем учреждения образования, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

«Установление данной надбавки будет способствовать повышению качества оказания медпомощи пациентам с COVID-19, - утверждает ведомство.

Кроме того, установлена надбавка медработникам университетской клиники и профессорско-преподавательскому составу медуниверситета, осуществляющим клиническую работу в университетской клинике до 100 % оклада работников.

Конкретный размер данной надбавки будет устанавливаться руководителем с учетом сложности, ответственности и объема выполняемых работниками работ.