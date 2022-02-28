Последнее обновление: 28.02.2022 18:13

Минфин Украины просит Mastercard и Visa прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси

Министерство финансов Украины обратилось к международным платежным системам Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на своей странице в Facebook.

"Сейчас обратился лично к руководителям компаний Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси. В данной ситуации санкций многовато быть не может. Принятие такого решения сделает невозможными операции картами этих международных платежных систем и изолирует держателей карт от мировой финансовой системы. Победим!", - сообщил Марченко.



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