ЕЦБ предупредил о банкротстве «дочек» Сбербанка в ЕС

Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG, штаб-квартира которого находится в Австрии, и две его «дочки» — Sberbank d.d. в Хорватии и Sberbank banka d.d. в Словении — испытывают серьезные проблемы на фоне российской военной операции на Украине, сообщает Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В банках фиксируют значительный отток депозитов «в результате воздействия геополитической напряженности на репутацию», говорится в заявлении регулятора. «Это привело к ухудшению ликвидности. И пока нет доступных мер с реалистичными шансами для ее восстановления», — считает ЕЦБ, передает РБК.

«По оценкам ЕЦБ, Sberbank Europe и два его подразделения в банковском союзе становятся банкротами или имеют такую перспективу», — говорится в заявлении. По мнению регулятора, в ближайшем будущем Sberbank Europe, вероятно, не сможет выполнить обязательства перед клиентами по мере наступления сроков их погашения. Эту оценку должен подтвердить Единый совет по санации банков (Single Resolution Board).

Sberbank Europe AG (Сбербанк Европа) — банковская группа, 100% акций которой принадлежат ПАО «Сбербанк». Sberbank d.d. и Sberbank banka d.d. входят в группу с 2012 года. В ноябре 2021-го группа договорилась с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Общую сумму сделок оценили в €500 млн.