AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России

Крупнейшие американские производители процессоров Intel и AMD приостановят поставки своей продукции в Россию, сообщает РБК со ссылкой на источники на ИТ-рынке.

По словам одного из них, эти компании в устной форме сообщили российским производителям, что продукция AMD и Intel временно не поставляется на территорию России.

Китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию, дополнил он. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель Intel в России не ответил прямо на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, но сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля, включая новые санкции, введенные OFAC, и правила, изданные BIS (бюро индустрии и безопасности при Министерстве торговли США, которое является регулятором в области экспортного контроля)».

25 февраля BIS опубликовало детали новых ограничений на экспорт технологической продукции для отраслей российской промышленности.

Соответствующий документ «в ответ на дальнейшее вторжение России на Украину» вступит в силу 3 марта этого года. Американские компании должны будут получать у властей США лицензии на экспорт в Россию продуктов, подконтрольных BIS, в том числе электроники, компьютеров, авионики, компоненты для аэрокосмической промышленности и др. Предполагается, что США будет давать одобрение на экспорт только в исключительных случаях.

Презумпция отказа не будет применяться только в отношении поставок, необходимых для обеспечения безопасности гражданских полетов, безопасности на море, гуманитарных нужд, российско-американского сотрудничества в освоении космоса, работы российских «дочек» западных корпораций.

При этом для «потребительских коммуникационных устройств» — персональных компьютеров, модемов, мобильных телефонов и цифровых камер — Минторг США сделал исключение, эти устройства могут свободно поставляться в Россию для пользователей-физлиц кроме российских властей и целого списка чиновников, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, главных редакторов и заместителей главредов государственных СМИ. Запрет будет распространяться не только на поставки высокотехнологичных товаров американского производства, но на все товары, в которых используются американские технологии.

По словам одного из собеседников РБК на ИТ-рынке, новые правила игры пока до конца не понятны. «Возможно, для поставок компьютеров, серверов, программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и т.д. российским компаниям потребуется получать экспортную лицензию. Процесс ее получения занимает от одного до шести месяцев, но гарантий на положительный результат нет. И если на каждый заказ надо будет получать экспортную лицензию в BIS, это будет очень тяжелая история для игроков рынка», — отметил собеседник.

Источник, близкий к одному из российских производителей говорит, что ограничения не распространяются на потребительский сегмент конечных устройств.

«Однако все, что касается промышленного сегмента попадает под запрет, в том числе ввоз производственного оборудования и комплектующих, что однозначно негативно скажется на производстве внутри страны», — сказал собеседник.

В пятницу, 25 февраля «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в правительстве писал, что российские разработчики микроэлектроники получили уведомление от Тайваньской TSMC о том, что американские власти требуют от компании прекратить сотрудничество с российскими контрагентами. Позже Reuters сообщил, что TSMC обещает полностью выполнять новые правила экспортного контроля.