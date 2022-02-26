Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию

Facebook (принадлежит Meta Platforms, Inc.) запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать ее, сообщил директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер в Twitter.

«В настоящее время мы запрещаем российским государственным СМИ размещать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе в любой точке мира. Мы также продолжаем навешивать ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться в выходные», — написал Глейчер, передает РБК.

Вице-президент Meta Ник Клегг объяснил, что такие меры были приняты в ответ на «вторжение России в Украину».

Ранее Facebook решил наложил ограничения на некоторые СМИ, среди которых «РИА Новости», телеканал «Звезда», «Лента.ру» и «Газета.ру». В компании заявили, что эти СМИ распространяют ложную информацию на фоне начавшейся 24 февраля российской военной операции на Украине.

Например, Facebook объяснил «РИА Новости», что публикации агентства будут пессимизировать в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей.