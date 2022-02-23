Paysera вводит ограничения на платежи в Беларусь и Россию

Литовская финансовая компания в знак солидарности с Украиной приостанавливает операции в российских рублях, закрывает счета российских кмопаний и физлиц, а также отказывается от платежей в пользу белорусских компаний.

«Санкции, введенные ЕС в отношении российских банков 22 февраля, являются компромиссом, призванным быть принятыми всеми членами ЕС. Мы солидарны с украинцами и не будем обслуживать почти все операции, связанные с Россией», — заявил генеральный директор Paysera Гинтаутас Межетис.

Он поясняет, что, вводя ограничения на операции, связанные с Россией, компания также снижает операционный риск.

«Хотя мы не можем вводить санкции, мы имеем право выбирать, какие клиенты приемлемы для нас и какой объем услуг мы хотим предоставить нашим клиентам», — говорит глава Paysera.

Клиенты будут уведомлены об ограничениях на транзакции в ближайшие дни. В соответствии с соглашением компании с клиентами, потребуется 60-дневный период уведомления, прежде чем ограничения на транзакции клиентов могут быть введены.

По словам Г. Межетиса, также не исключено, что в ближайшие месяц-два ЕС/США введут более жесткие санкции в отношении российского финансового сектора, чем это было принято 22 февраля. В таком случае Paysera будет применять санкции ЕС или США, не дожидаясь крайнего срока предупреждения, но немедленно в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Ограничения Paysera на денежные операции:

1. Граждане России не смогут пользоваться счетами Paysera (ограничение не распространяется на граждан России, имеющих вид на жительство в другой стране, приемлемый для компании). Текущие счета будут закрыты в течение срока уведомления, указанного в договоре.

2. Российские и белорусские компании не смогут пользоваться счетами Paysera. Текущие счета будут закрыты.

3. Все клиенты Paysera не смогут отправлять деньги во всех валютах в банки России и Беларуси, если получатель является юридическим лицом. Они также не смогут получать от платежные ордера (ордера между физическими лицами, не подпадающими под санкции, пока не будут ограничены, но их происхождение и назначение проверяются чаще и всесторонне).

4. Все клиенты Paysera отключены от возможности совершать транзакции в российских рублях. Имеющиеся рубли разрешат обменять (продать) или вывести на счет в другом банке.

5. Перевод денег с WebMoney уже прекращен.

6. Новые счета не будут открываться для законных клиентов, чьи основные акционеры не имеют вида на жительство в приемлемой для компании стране.