ЕС вводит экономические санкции против России из-за эскалации в Украине

На экстренной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза, состоявшейся во вторник, 22 февраля, в Париже, министры иностранных дел одобрили предложение Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей о введении нового пакета санкций против России в связи с эскалацией конфликта вокруг Украины.

Это подтвердил на пресс-конференции по итогам саммита глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ожидается, что штрафные меры вступят в силу уже на этой неделе.

По данным Брюсселя, пакет санкций ЕС включает запрет на торговлю российскими государственными облигациями в качестве меры, способствующей затруднению рефинансирования российского государства.

Кроме того, в санкционный список ЕС должны быть добавлены новые физические лица, компании и организации, передает DW.

В том числе в него войдут около 350 членов российского парламента, проголосовавших за признание Россией Луганской и Донецкой "народных республик", а также банки, осуществляющие свою деятельность в Донбассе и участвовавшие в финансировании военных операций РФ и других мероприятий на территориях, захваченных сепаратистами.

Кроме того, правила свободной торговли ЕС с Украиной больше не должны действовать на восточных территориях страны, захваченных сепаратистами. У физических лиц, организаций и компаний, включенных в санкционный список ЕС, все активы в ЕС будут заморожены. Лицам, попавшим в список, запрещен въезд в ЕС, и с ними нельзя вести никаких дел.

Под санкции ЕС из-за признания Россией ДНР и ЛНР также попадут 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, подрывают целостность Украины.

Цель финансовых санкций состоит в том, чтобы ограничить доступ России к капитальным рынкам, финансовым рынкам, а также к финансовым услугам ЕС с тем, чтобы лимитировать финансирование ее эскалационной и агрессивной политики.

Предусмотренное санкциями ограничение торговли "ДНР" и "ЛНР" с ЕС призвано гарантировать, что ответственные за конфликт в полной мере ощутят экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий.

Приятые 22 февраля санкции будут более жесткими, чем предполагалось ранее. Сообщается, что ЕС готов принять и дополнительные штрафные меры на более позднем этапе, если того потребует развитие событий.