СК Беларуси возбудил дело из-за смс о переносе референдума

Следственный комитет по Минску возбудил уголовные дела по ч.2 ст.191 (воспрепятствование осуществлению права на участие в референдуме), ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) УК РБ после того, как накануне неизвестные разослали тысячи смс о переносе референдума в связи с коронавирусом.

«Предварительно установлено, что неизвестные с использованием ip-адресов различных иностранных государств осуществили несанкционированный доступ к серверам нескольких организаций, после чего от их имени распространили заведомо ложные сообщения тысячам граждан»,- говорится в сообщении СК.