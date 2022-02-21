Последнее обновление: 21.02.2022 09:45

ЕАБР допускает увеличение ставки рефинансирования в Беларуси

Аналитики ЕАБР прочат Беларуси инфляцию выше 10% в I квартале 2022 года и не исключают повышения ставки рефинансирования.

«Аналитики ЕАБР сохраняют прогноз годовой инфляции вблизи 10% в I квартале и допускают повышение регулятором расчетных величин стандартного риска для сдерживания роста цен. При этом не исключают увеличения ставки рефинансирования до 10%», - говорится в еженедельном обзоре банка.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в январе выросла до 10,4% в годовом выражении с 10% в декабре 2021 года. При этом рост цен с устранением сезонности в январе оценивается около 14% после 7–8% в ноябре — декабре 2021 года. Ускорение связано с ростом цен на продовольствие и услуги.

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