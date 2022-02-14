Последнее обновление: 14.02.2022 10:35

В Китае началось использование цифрового юаня

По меньшей мере 10,46 млн жителей южной китайской провинции Хайнань открыли частные кошельки с цифровыми юанями.

Об этом сообщил информационный портал «Хайнань фабу», передает ТАСС.

По его данным, еще 647,5 тыс. таких кошельков на территории региона были оформлены на компании и предприятия.

Как отмечает портал, в настоящее время расплатиться при помощи тестируемой правительством Китая цифровой валюты можно почти в 350 тыс. мест, кроме того, этот вид оплаты поддерживают почти 120 тыс. торговых точек на территории провинции.

Цифровой юань - электронные деньги, централизованно выпускаемые Народным банком Китая. Они стоят столько же, сколько и обычные китайские бумажные банкноты. По планам ЦБ КНР, со временем цифровой юань должен заменить часть наличных в денежном обращении.

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