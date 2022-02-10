В мире число заражений коронавирусом превысило 406,56 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 406562400 (+2876094 сутки) по данным Worldometer на 8:08 11 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5809100 (+13133) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 74135035 (-26695) человек, из них 89247 (-573) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 326618265 (+2889656) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79052681 (+179237) случаями заражения, Индия – 42536137 (+58077), Бразилия – 27125512 (+165359), Франция – 21372278 (+153025) и Великобритания – 18162199 (+66638). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 247128, Россия – 197076, США – 179237, Бразилия – 165359, Франция – 153025. Беларусь (8463) – на 47 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 939427, Бразилия – 636111, Индия – 507208, Россия – 338091 и Мексика – 310627. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2465, Бразилия – 922, Мексика – 743, Россия – 701, Индия – 659. Беларусь – на 64 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 805651 случай заражения коронавирусом и 6204 смерти.