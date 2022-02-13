В мире число заражений коронавирусом превысило 410,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 410836088 (+1893150 сутки) по данным Worldometer на 9:59 13 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5829532 (+8573) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 73929134 (-352116) человека, из них 87516 (-908) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 331077422 (+2236693) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79293924 (+59579) случаями заражения, Индия – 42631421 (+44877), Бразилия – 27425743 (+134228), Франция – 21622265 (+118611) и Великобритания – 18266015 (+46025). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 203766, Германия – 151871, Бразилия – 134228, Франция – 118611, Япония – 98173. Беларусь (8783) – на 40 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 942944, Бразилия – 638124, Индия – 508665, Россия – 339542 и Мексика – 312118. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 892, США – 873, Россия – 729, Индия – 653, Мексика – 564. Беларусь – на 60 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 823045 случаев заражения коронавирусом и 6237 смертей.