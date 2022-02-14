В мире число заражений коронавирусом превысило 412,25 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 412257531 (+1421443 сутки) по данным Worldometer на 6:37 14 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5834294 (+4762) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 73614354 (-314780) человека, из них 87035 (-481) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 332808883 (+1731461) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 79325576 (+31652) случаями заражения, Индия – 42664712 (+33291), Бразилия – 27483031 (+57288), Франция – 21708827 (+86562) и Великобритания – 18306859 (+41270). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 197949, Германия – 108216, Франция – 86562, Турция – 73787, Япония – 67506. Беларусь (8921) – на 35 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 943411, Бразилия – 638449, Индия – 509043, Россия – 340248 и Мексика – 312697. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 706, Мексика – 579, США – 467, Индия – 378, Бразилия – 325. Беларусь – на 47 (+13) месте.

В Беларуси официально подтверждены 831966 случаев заражения коронавирусом и 6253 смерти.