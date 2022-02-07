В мире число заражений коронавирусом превысило 395,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 395980576 (+1791863 сутки) по данным Worldometer на 8:05 7 февраля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5758701 (+5831) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 223 странах. На данный момент лечение проходит 75312819 (-29627) человек, из них 90605 (-1215) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 314909056 (+1815659) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 78017402 (+50711) случаями заражения, Индия – 42272014 (+83876), Бразилия – 26536597 (+63324), Франция – 20758371 (+155439) и Великобритания – 17803325 (+54095). Беларусь – на 61 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 180071, Франция – 155439, Германия – 114424, Япония – 105817, Нидерланды – 94884. Беларусь (8315) – на 41 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 926029, Бразилия – 632289, Индия – 502905, Россия – 335414 и Мексика – 309417. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 897, Россия – 661, Мексика – 588, Бразилия – 420, США – 374. Беларусь – на 55 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 777391 случай заражения коронавирусом и 6147 смертей.