Сделка Nvidia и SoftBank по покупке Arm не состоится

Американская корпорация Nvidia приняла решение отказаться от приобретения британской компании Arm из-за неодобрения сделки регулирующими органами.

Об этом во вторник сообщила Financial Times со ссылкой на анонимные источники, передает ТАСС.

По их данным, потенциальная сделка на 66 млрд долларов сорвалась в понедельник после того, как антимонопольные регуляторы в США, Великобритании и ЕС выразили обеспокоенность по поводу ее потенциального воздействия на конкуренцию на рынке полупроводников.

Японский холдинг SoftBank, владеющий контрольным пакетом акций Arm, получит комиссию в размере до 1,25 млрд долларов. Кроме того, корпорация готовится к первичному публичному размещению акций Arm в качестве альтернативы сделке с Nvidia.

Компании объявили о потенциальной сделке в сентябре 2020 года, на тот момент ее сумма составляла около 38,5 млрд долларов. По мере роста акций Nvidia пропорционально росла и стоимость приобретения компании, в ноябре прошлого года она достигла наивысшей отметки 87 млрд долларов.

В феврале 2021 года Google, Microsoft и Qualcomm обратились к антимонопольному регулятору США с жалобами на сделку по приобретению британской Arm компанией Nvidia. Эти корпорации обеспокоены тем, что покупка может нанести ущерб конкуренции в области разработки и производства чипов. Компании считают, что Nvidia, являющаяся клиентом Arm, не сможет сохранить ее независимость.