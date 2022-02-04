В Беларуси ужесточат условия выпуска жилищных облигаций

Минфин Беларуси вынес на общественное обсуждение поправки в законодательство, регулирующее выпуск жилищных облигаций.

Поводом для поправок стала «недобросовестность ведения хозяйственной деятельности отдельными застройщиками — эмитентами жилищных облигаций, что в конечном итоге сказалось на росте социальной напряженности в обществе», говорится в обосновании к соответствующему проекту указа.

В частности, для регистрации жилищных облигаций Минфин предлагает ввести требование по наличию специального аудиторского мнения в заключении по годовой бухгалтерской или финансовой отчетности. Это позволит подтверждать стоимость чистых активов компании, планирующей выход на рынок жилищных облигаций.

Кроме того, Минфин предлагает проводить ежегодный аудит бухгалтерской или финансовой отчетности и аудита достоверности стоимости чистых активов компании-эмитента облигаций, а также ежегодный аудит расходования привлеченных на строительство средств.

Также , в числе предложений ведомства – обязательная, не реже одного раза в 2 года, экспертиза достоверности независимой оценки стоимости ценных бумаг, транспортных средств, недвижимого имущества, переданных в залог.

Предусматривается персональная ответственность руководства компаний, выпустивших облигации, за нарушения этих требований.