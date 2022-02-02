Индия намерена купить у Беларуси 1 млн тонн калийных удобрений в обход западных санкций

Индия намерена приобрести у Беларуси 1 млн тонн калийных удобрений, что станет первой сделкой между двумя странами после того, как в отношении режима Лукашенко были введены западные санкции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газета «Times of India».

Как отмечает издание, для продажи калия государственная Белорусская калийная компания (БКК) может открыть счет в рупиях в индийском госбанке, поскольку санкции Запада блокировали торговлю белорусскими удобрениями в долларах и евро.

Газета не уточняет, каким образом Беларусь будет поставлять калийные удобрения в Индию после того, как Литва отказалась с 1 февраля от транзита белорусского калия.