Лукашенко требует от Нацбанка и правительства выполнения намеченных показателей

Лукашенко потребовал от Нацбанка и правительства выполнения намеченных на 2022 год показателей, включая уровень инфляции и рост ВВП.

«Никакого давления излишнего не будет ни на вас, ни на помощника, который занимается этими вопросами, ни на правительство», - сказал Лукашенко, принимая с докладом главу Нацбанка РБ Павла Каллаура и помощника президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерия Бельского.

«Просто публично, чтобы люди знали, хочу вас предупредить и правительство: то, что мы наметили - ВВП и прочие показатели, стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, - это святое. Не дай бог это не будет выполнено. Главное, как вы только что признали оба, это экономика. Все остальное второстепенно", - подчеркнул пенсионер.

«Принимайте любые меры. Как я сказал по здравоохранению: что хотите делайте в здравоохранении - лечите - не лечите, щупайте, гладьте, режьте, отрезайте, что угодно делайте, - но сохраните жизнь людей. Точно так и вам в экономике. Вы и Головченко и подчиненные вам структуры. За вами (Валерием Бельским) контроль", - продолжил Лукашенко, добавив что у Нацбанка и правительства есть все необходимые рычаги.

Он также потребовал прекратить любую полемику между правительством и Нацбанком.

"Эти разговоры - вот, у правительства есть свои показатели, а в банковской сфере свои: ах бы там инфляция, не инфляция… Мы по всем вопросам договорились. И по инфляции у нас показатели в рамках 6%, и по ВВП, и экономика. Все определено. Это должно неукоснительно соблюдаться. И всякие споры, Валерий Иванович, по поводу того, сколько у нас денежной массы, какой курс рубля, - это там, в правительстве. Вот два кита (руководители правительства и Нацбанка), вы третий. Садитесь, обсуждайте, принимайте меры, но железобетонно должно быть исполнено… Потому что очень много разговариваем в последнее время, друг друга уговариваем по поводу исполнительской дисциплины, еще каких-то вопросов, а когда придем к финишу, начинаем искать оправдание. Этого быть не должно", - заключил Лукашенко.