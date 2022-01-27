Минсельхоз России с 1 февраля прекращает продажу зерна из интервенционного фонда

Минсельхоз России с 1 февраля 2022 года прекращает продажу зерна из интервенционного фонда, сообщила Национальная товарная биржа.

«В соответствии с решением Минсельхоза России… 1 февраля 2022 года завершается реализация зерна федерального интервенционного фонда на биржевых торгах», - сказано в сообщении.

Реализация зерна федерального интервенционного фонда началась7 августа 2020 года. По данным биржи, объем торгов зерновыми культурами на Московской бирже по итогам 2021 года превысил 650 тысяч тонн, передает ТАСС.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 г. для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.