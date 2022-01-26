Последнее обновление: 26.01.2022 11:46

В Беларуси утверждена инвестиционная программа на 2022 год

В Беларуси указом №18 от 26 января утверждена Государственную инвестиционную программу на 2022 год.

На финансирование строительства 157 объектов, включенных в программу, в 2022 году предусмотрено 695 млн. рублей, из них 275 млн. рублей - на проекты производственной сферы, направленные на достижение положительного экономического эффекта. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 48 объектов.

В соответствии с программой в 2022 году намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 18 объектов, в том числе завода по производству вакцины в деревне Должа Витебской области, очистных сооружений Минского производственного кожевенного объединения, инфраструктуры пунктов пропуска на границе.



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