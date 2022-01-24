В мире число заражений коронавирусом превысило 352,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 352206028 (+2231932 сутки) по данным Worldometer на 10:56 24 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5615031 (+4707) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 66694369 (+831529) человек, из них 95963 (-219) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 279896628 (+1395696) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 71925931 (+197374) случаями заражения, Индия – 39543328 (+306064), Бразилия – 24044437 (+84230), Франция – 16692432 (+301614) и Великобритания – 15859288 (+74799). Беларусь – на 59 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 306064, Франция – 301614, США – 197374, Италия – 138860, Бразилия – 84230. Беларусь (1957) – на 72 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 889197, Бразилия – 623145, Индия – 489896, Россия – 326112 и Мексика – 303085. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 679, США – 574, Индия – 474, Мексика – 364, Италия – 227. Беларусь – на 40 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 726860 случаев заражения коронавирусом и 5933 смерти.