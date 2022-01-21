В мире число заражений коронавирусом превысило 343,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 343295749 (+3633540 сутки) по данным Worldometer на 9:22 21 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5593621 (+9231) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 61275639 (+443951) человек, из них 96088 (-772) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 276426489 (+3180358) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 70544862 (+692320) случаями заражения, Индия – 38566027 (+347254), Бразилия – 23588921 (+168060), Великобритания – 15613283 (+107364) и Франция – 15600647 (+425183). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 692320, Франция – 425183, Индия – 347254, Италия – 188797, Бразилия – 168060. Беларусь (1618) – на 85 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 883903, Бразилия – 622251, Индия – 488422, Россия – 324060 и Мексика – 302112. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2700, Индия – 703, Россия – 684, Италия – 385, Великобритания – 330. Беларусь – на 49 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 721103 случая заражения коронавирусом и 5882 смерти.