В мире число заражений коронавирусом превысило 335,31 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 335307196 (+3732002 сутки) по данным Worldometer на 6:45 19 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5573399 (+9565) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 58939525 (+2076701) человек, из них 96843 (-397) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 270794272 (+1645736) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 68767004 (+546904) случаями заражения, Индия – 37896011 (+277740), Бразилия – 23215551 (+132254), Великобритания – 15399300 (+94432) и Франция – 14739297 (+464769). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 546904, Франция – 464769, Индия – 277740, Италия – 228179, Бразилия – 132254. Беларусь (1064) – на 94 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 877240, Бразилия – 621578, Индия – 487226, Россия – 322678 и Мексика – 301469. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1720, Россия – 688, Индия – 442, Великобритания – 438, Италия – 434. Беларусь – на 49 (+23) месте.

В Беларуси официально подтверждены 718098 случаев заражения коронавирусом и 5850 смертей.