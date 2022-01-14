В мире число заражений коронавирусом превысило 320,96 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 320960551 (+3260124 сутки) по данным Worldometer на 8:49 14 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5539210 (+7771) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 51309226 (+2056041) человек, из них 96693 (+1233) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 264112115 (+1196312) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 65236475 (+806493) случаями заражения, Индия – 36582129 (+264202), Бразилия – 22815827 (+97221), Великобритания – 14967817 (+109133) и Франция – 13240304 (+305322). Беларусь – на 57 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 806493, Франция – 305322, Индия – 264202, Италия – 184615, Испания – 159161. Беларусь (1091) – на 92 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 869212, Бразилия – 620609, Индия – 485350, Россия – 319172 и Мексика – 300764. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1969, Россия – 740, Польша – 481, Великобритания – 335, Италия – 316. Беларусь – на 45 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 711723 случая заражения коронавирусом и 5774 смерти.