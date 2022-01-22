В мире число заражений коронавирусом превысило 347,13 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 347131388 (+3835639 сутки) по данным Worldometer на 9:35 22 января 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5603801 (+10180) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 64792661 (+3517022) человек, из них 95926 (-162) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 276734926 (+308437) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 71394579 (+779036) случаями заражения, Индия – 38903731 (+337704), Бразилия – 23757741 (+168820), Франция – 16001498 (+400851) и Великобритания – 15709059 (+95787). Беларусь – на 58 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 779036, Франция – 400851, Индия – 337704, Италия – 179106, Бразилия – 168820. Беларусь (1836) – на 84 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 887643, Бразилия – 622647, Индия – 488911, Россия – 324752 и Мексика – 302390. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2777, Россия – 692, Индия – 489, Бразилия – 396, Италия – 373. Беларусь – на 51 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 722939 случаев заражения коронавирусом и 5899 смертей.