EU Reporter: Монгольская дочка БелАЗ отмывает семейные капиталы

Издание EU Reporter опубликовало расследование, в котором утверждается, что дочернее предприятие БелАЗа в Монголии отмывает денежные средства для семьи Лукашенко.

У Лукашенко было несколько валютных «дойных коров», отмечает издание. Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей и оборудования, поставляющий грузовики и другую продукцию в Монголию через своего официального дилера United Belaz Machinery.

Акционерами United Belaz Machinery ранее были Отгонжаргал Мойл, гражданка Монголии и Владимир Геннадьевич Япринцев из Беларуси. Япринцев, как оказалось, благодаря успехам в самбо подружился с Халтмаа Баттулгой, президентом Монголии.

Отгонжаргал Мойл — бывший личный помощник Баттулги, акционер двух его компаний «Тумэн Хишигтэн» и «Баялгын Хувь». Отгонжаргал сейчас является высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов Генеральной прокуратуры Монголии.

«United Belaz Machinery имеет дочернюю компанию в Монголии, United Belaz Machinery Investment Company. Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии», - пишет издание.

Право собственности на United Belaz Machinery пара передала Meress, компании, зарегистрированной в Эстонии, и Blustait, в Доминиканской Республике.

«Предполагается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко», - утверждается в статье.

При этом отмечается, что роль эстонских и доминиканских компаний и то, какие средства доходят до них, требует дальнейшего расследования не только в Монголии, но и со стороны международных правоохранительных органов.

В статье перечислены две сделки United Belaz Machinery в Монголии со скандальным результатом. В частности компания поставила государственной шахте «Багануур» четыре угольных грузовика, четыре самосвала и бульдозер. Он получил 18,6 млрд тугриков от Банка развития Монголии на реализацию проекта по расширению дробильно-погрузочного комплекса, который так и не был оплачен.

В общей сложности 35 единиц оборудования БелАЗ на сумму 27 миллиардов тугриков было поставлено на Эрдэнэт, еще один государственный медный рудник. Документы якобы были сфальсифицированы, а БелАЗ подозревается в сговоре с руководством завода.

Издание ProPublica опубликовала расследование «Страна, изгнавшая McKinsey», в которой подробно рассказывается о предполагаемой коррупции, связанной со схемой строительства железной дороги в Монголии, и о создании фиктивного технико-экономического обоснования.

Баттулга, тогдашний министр дорог, транспорта и городского развития, и его советник Чулуунхуу Ганбат были замешаны в этом. Отгонжаргал Мойл, первоначальный акционер дилерского центра БелАЗ, также была привлечена в качестве компаньона Баттулги.

После избрания Баттулги президентом и последующего ухода генерального прокурора и главы антикоррупционного ведомства, расследовавших дело, расследование и перспективы каких-либо преследований закончились.

В ходе железнодорожного расследования утверждалось, что Отгонжаргал Мойл переводила миллионы долларов США наличными на счета компаний и фондов, связанных с Баттулгой. Что было непонятно, так это то, как человек с довольно скромным достатком и не большим публично декларируемым доходом имела доступ к крупным суммам наличных денег.

Отгонжаргал Мойл — жена Бена Мойла, основателя и бывшего директора телеканала C1, который контролируется Баттулгой, и часто совершает нападения на своих местных политических оппонентов. Бен Мойл — гражданин Великобритании.