Конфликт России и Запада взвинтил мировые цены на пшеницу

Мировой рынок пшеницы начал нервничать из-за нарастающего конфликта Запада и России - крупнейшего на планете экспортера с поставками под 40 миллионов тонн.

Цены на пшеницу в Чикаго подскочили рекордно с октября и обновили максимумы за две недели после того, как США предупредили, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент.

По итогам торгов в среду фьючерсы с поставкой в марте подорожали на 3,4% до 795,1 доллара за бушель, а днем ранее прибавили в цене 3,6%.

Основной причиной стал рост внимания мирового зернового рынка к конфликту России и Запада, а также опасения эскалация напряженности в теории может привести к перебоям с поставками, пишет finanz.ru.

По итогам прошлого года в Чикаго пшеница стала дороже на 22%, а европейские цены на твердые сорта взлетели на 75% после того, как урожай в Канаде пострадал от засухи, а в золотом поясе США оказался вблизи минимума за 19 лет.

В целом индекс цен зерновых от ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) вырос на 28% за прошлый год и обновил максимумы с 2012 года.

В декабре цены на пшеницу снижались на ожиданиях урожая в Южной Америке и Австралии, а возвращение их к росту сулит дальнейший разгон продовольственной инфляции, в том числе и в России.