Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 719485 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 января 2022 года выросло до 719485 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5866 человек

Выздоровели и выписаны 712239 (+1363) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5866 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1387 человек (4,4% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11389140 (+31543) тестов на коронавирус.