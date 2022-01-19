Минсельхозпрод Беларуси рапортует о рекордном экспорте на фоне падения сельхозпроизводства

Беларусь в 2021 году обеспечила экспортные поставки сельхозпродукции на рекордную сумму, сообщил сегодня первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"По итогам прошлого года мы экспортировали продукцию АПК на рекордную сумму. Год закроем с цифрой практически в $6,5 млрд. Почти $700 млн добавили к уровню прошлого года", - похвастал чиновник. В 2020 году экспорт составил $5,8 млрд.

По его словам, экспорт в страны СНГ (включая Россию), вырос на 12%, в страны дальнего зарубежья. на 42%.

Однако, 12% рост (по сравнению с 2020 годом) экспорта в денежном выражении является результатом отнюдь не доблестного труда белорусских колхозников, сколько относительной халявой в виде мировой конъюнктуры цен на продовольствие. При этом показатель рост на уровне 12% выглядит более чем скромно по сравнению с 30% ростом мировых цен.

В физическом выражении экспорт сельхозпродукции, скорее всего, снизился, что вполне объяснимо падением сельхозпроизводства в 2021 году. В противном случае (в случае физического роста экспорта) можно было бы утверждать, что белорусы стали есть меньше или белорусов стало меньше или вызванная ростом экспорта нехватка еды компенсируется ростом продовольственного импорта.

Падение продукции сельского хозяйства подтверждает Белстат, по данным которого объем производства сельхозпродукции в 2021 году в текущих ценах составил 25 млрд. рублей и упал на 4,2% к уровню 2020 года. В 2020 году производство сельхозпродукции выросло на 4,9% к уровню 2019 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 21,1 млрд. рублей, что на 3,2% ниже уровня 2020 года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1786,7 тыс. тонн (в 2020 году - 1844,8 тыс. тонн), молока – 7819,7 тыс. тонн (7765,3 тыс. тонн) , яиц получено 3530,8 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7417,3 тыс. тонн (8769,7 тыс. тонн), рапса – 715,2 тыс. тонн, картофеля – 4807,7 тыс. тонн (5231,2 тыс. тонн), овощей – 1707,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 3870,9 тыс. тонн (4010,9 тыс. тонн).