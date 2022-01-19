МАРТ Беларуси назвал основных виновников инфляции в 2021 году

МАРТ Беларуси объяснил замедление инфляции в декабре до 9,97% в годовом выражении с 10,3% в ноябре замедлением роста цен на плодоовощную продукцию до 17,4% в декабре с 20,7% в ноябре.

«Также отмечается замедление прироста цен на масло растительное – с 29,4 до 19,9 процента, яйцо – с 10,2 до 4,1 процента, а также на отдельные непродовольственные товары: обои – до 6,2 процента (7,9 процента в годовом выражении в ноябре 2021 г.), медикаменты (включая товары медицинского назначения) – до 14,2 процента (16,2 процента в годовом выражении в ноябре 2021 г.), мебель до 12,7 процента (13,9 процента в годовом выражении в ноябре 2021 г.)», - говорится в комментарии МАРТ.

Ведомство указывает на некоторое замедление годового прироста мировых цен на продовольствие, до 21,2%. В течение года прирост цен на мировом рынке держался на уровне около 30%.

Годовой прирост мировых цен на мясо и молоко в декабре замедлился до 15,5 процента (17,5 процента месяцем ранее), злаковые культуры – 18,8 процента (21,2 процента), масла растительные – на 33,9 процента (49 процентов), сахар – на 31,5 процента (35,2 процентов).

Кроме того, в России – основном торговом партнере – продовольствие в годовом выражении подорожало на 10,6 процента.

За год отмечается значимый рост цен на мясо и мясопродукты (на 15,2 процента), табачные изделия (13 процентов), рыбу и рыбопродукты (на 12,6 процента), молоко и молочные продукты (на 6,8 процента), отдельные непродовольственные товары (автомобильное топливо – на 17,1 процента), а также бытовые услуги (на 11,4 процента).

В декабре по сравнению с ноябрем 2021 г. отмечается сезонное удорожание овощей на 16,2 процента, в том числе огурцы свежие – на 33,4 процента, капусты белокочанной свежей – на 24,5 процента, перца сладкого – на 15,5 процента. По сравнению с декабрем 2020 года рост цен на фрукты и овощи сложился в меньших размерах и в результате прирост цен на плодоовощную продукцию за декабрь в годовом выражении замедлился на 3,3 процента до 17,4 процента.

В связи с проведением акционных мероприятий в предпраздничные дни обувь подешевела на 1 процент, одежда – на 0,7 процента.

В сфере постоянно регулируемого ценообразования по итогам года прирост цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 9 процентов (9,8 процента в ноябре). В декабре в годовом выражении отмечается замедление прироста тарифов на услуги связи (с 4,2 процента в октябре, 1,7 процента в ноябре до 0,4 процента в декабре), а также снижение тарифов на пассажирский транспорт на 0,4 процента (в октябре прирост тарифов составил 6,2 процента в годовом выражении).