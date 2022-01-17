Реальные доходы населения Беларуси в январе-ноябре 2021 года выросли на 2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-ноябре 2021 года выросли на 2% к уровню января – ноября 2020 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%, сообщает Белстат .

Денежные доходы – доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.