Последнее обновление: 17.01.2022 16:55

Реальные доходы населения Беларуси в январе-ноябре 2021 года выросли на 2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-ноябре 2021 года выросли на 2% к уровню января – ноября 2020 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%, сообщает Белстат .

Денежные доходы – доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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