Последнее обновление: 13.01.2022 21:25

Власти Беларуси штрафовали Google за нарушение антимонопольного законодательства

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, установление факта злоупотребления доминирующим положением влечет административную ответственность.

Постановлением экономического суда г. Минска от 10 декабря 2021 г.

Компания Google LLC привлечена в Беларуси к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 1 438 941 белорусский рубль.

Такое решение вынес экономический суд Минска за нарушение антимонопольного законодательства компанией Google LLC на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android, сообщает МАРТ РБ.

Злоупотребление компанией Google LLC доминирующим положением выразилось в том, что компания Google LLC предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении ряда условий:

предустановка совместно с магазином приложений Google Play комплекта приложений Google Mobile Services, в том числе приложения Поиск Google, интернет-браузер Google Chrome, электронная почта от Google, карты Google, Youtube;

размещение комплекта приложений Google Mobile Services на определенных компанией Google LLC местах на экранах смартфонов и планшетов;

настройка на смартфонах и планшетах Поиска Google и Помощника Google в качестве приложений «по умолчанию» в обмен на вознаграждение от компании Google LLC;

соблюдение запрета (в том числе в обмен на вознаграждение от компании Google LLC) на предустановку и (или) размещение на определенных местах на экране смартфонов или планшетов приложений, разработанных иными участниками рынка.

«Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска и могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android, препятствуют дальнейшему развитию конкуренции на товарном рынке», - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что упомянутая ОС Android написана компанией Google. Антимонопольное расследование проводилось по заявлению Яндекса.

Google пока не сообщила, будет ли платить штраф.



<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование