Норвежская Yara планирует к 1 апреля свернуть закупки белорусского калия

Норвежская компания Yara утверждает, что импортирует белорусский калий, не нарушая санкционный режим в отношении Беларуськалия, но вынуждена будет свернуть закупки у белорусского предприятия из-за того, что другие, задействованные в цепочке поставок компании слишком рьяно исполняют санкционные требования.

«Хотя закупки Yara в Беларуси осуществляются в полном соответствии с санкционными требованиями, другие звенья цепочки поставок отказываются от предоставления важных услуг, необходимых для обеспечения экспорта калия из Беларуси, в результате чего Yara инициировала сворачивание закупок. Ожидается, что сворачивание будет завершено к 1 апреля 2022 года», -сказано в пресс-релизе Yara.

При этом норвежский импортер белорусского калия указывает, что «продолжит отслеживать любые изменения ситуации, включая санкции, в рамках текущей закупочной деятельности.

Кроме того, Yara негативно отзывается в введенных в отношении Беларуськалия санкций, поскольку рестрикции, следует из пресс-релиза, ограничивают возможность Yara влиять на улучшение прав и благополучие работников белорусского госпредприятия.

«Последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают возможности Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников «Беларуськалия». Для Yara это разочаровывающее событие», - сказано в пресс-релизе.

Компания искренне верит, что сможет улучшить жизнь работников отдельно взятого госпредприятия в отдельно взятой авторитарной стране в центре Европы за счет построения, вероятно, калийно-правового изолированного заповедника.

«Благодаря регулярному диалогу с руководством «Беларуськалия» и профсоюзами, реализации совместной программы безопасности в Солигорске, личным наблюдениям и … ряду визитов в Солигорск, Yara заложила основу для долгосрочных улучшений ситуации для работников Беларускалия…», - говорится в пресс-релизе.