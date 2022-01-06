Тайвань обещает инвестиции в экономику Литвы

На фоне торгового конфликта с Китаем Литва может получить поддержку со стороны Тайваня в виде многомиллионных инвестиций.

"Тайвань создает инвестиционный фонд в 200 млн долларов, призванный вкладывать средства в литовскую промышленность, что стратегически важно для развития Литвы и Тайваня", - заявил в среду глава представительства Тайваня в Литве Эрик Хуанг.

Хуанг отметил, что наиболее перспективными для инвестиций являются области высоких технологий. "Интерес представляют сферы полупроводников, лазеров, биотехнологий", - указал он. По его словам, первые инвестиции будут сделаны уже в конце 2022 года, передает DW.

Резкое ухудшение отношений между Литвой и Китаем началось после открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Пекин, считающий Тайвань своей территорией, увидел в этом вмешательство во внутренние дела, выразил протест Вильнюсу, отозвал своего посла и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а несколькими днями позже изменило статус китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Кроме того, Пекин задействовал экономические рычаги давления на Вильнюс: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий.