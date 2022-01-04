Выплата пенсий в 2022 году обойдется налогоплательщикам Беларуси в 16,1 млрд. рублей

Основная часть доходов государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в 2022 году в объеме 16,1 млрд. рублей или 76% всех доходов будет направлена на выплаты пенсий.

Еще 4,7 млрд. рублей будут потрачены на выплаты всех видов пособий, в том числе 2,7 млрд. рублей на выплату пособий семей, воспитывающих детей, сообщает Минтруда РБ.

Финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения обойдется налогоплательщикам синеокой в 42,9 млн. рублей, санаторно-курортное лечение и оздоровление - 48,4 млн. рублей.

Доходная часть фонда соцзащиты составит 21,4 млрд. рублей, расходная часть - 21,1 млрд. рублей.

"Основным источником доходов бюджета фонда будут являться взносы на государственное социальное страхование, которые занимают порядка 90%, или Br19,4 млрд, в том числе Br228 млн - взносы на профессиональное пенсионное страхование. Также из республиканского бюджета будут выделены субвенции в размере Br1,7 млрд (в том числе для обеспечения сбалансированности бюджета Br423,8 млн, или 2% от общей суммы доходов)», - говорится в комментарии ведомства.