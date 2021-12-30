Фигуранты «сахарного дела» приговорены к длительным тюремным срокам

Сегодня суд огласил обвинительный приговор фигурантам громкого "сахарного дела", сообщает Sputnik.by.

Самый большой срок у бывшего директора Городейского завода - Михаил Криштапович получил 13 лет тюрьмы. Директор слуцкого завода Николай Прудник — 11 лет, директор скидельского завода Дмитрий Егоров — 11 лет, директора жабинковского завода Виктор Миронов и Анатолий Гладкий получили по 11 и 8 лет соответственно, экс-глава Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов — 7 с половиной.

Всем десяти фигурантам дела, которое ранее расследовало КГБ, были предъявлены обвинения в получении, даче взяток, а также в посредничестве при получении взяток. Расследование длилось больше года.