Экс-канцлер Австрии Курц будет работать на советника Трампа

Экс-канцлер Австрийской Республики Себастьян Курц займет должность в фирме советника бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом в четверг сообщила австрийская газета «Кронен цайтунг».

По словам Курца, с 1 квартала 2022 года он будет работать в качестве «глобального стратега» в инвестиционном фонде Thiel Capital, специализирующемся на вложениях в транснациональные корпорации.

Компания принадлежит Питеру Тилю - миллиардеру, спонсировавшему предвыборную кампанию 45-го президента США Дональда Трампа и позже занимавшему должность его советника. Политик также предположительно займет место в наблюдательном совете европейского отделения фонда. Супруга экс-канцлера и их сын Константин останутся в Вене, поскольку Курцу предстоит постоянно перемещаться между Европой и США, передает ТАСС.

Как сообщает австрийский телеканал OE24, бывший канцлер Австрии и американский миллиардер познакомились на Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году и впоследствии поддерживали тесный неформальный контакт. Политик часто посещал Кремниевую долину, где находится штаб-квартира компании. По словам источников телеканала, именно Тиль занимался подготовкой двусторонней встречи между Трампом и Курцем в Белом доме в 2019 году.

Тиль - американский инвестор, владелец состояния, оцениваемого журналом «Форбс» в 3,2 млрд долларов. Основатель сервиса цифровых платежей PayPal и компании по анализу больших данных Palantir, среди клиентов которой, по сообщениям СМИ, значатся ФБР и ЦРУ США. Родился в 1961 году во Франкфурте-на-Майне. Имеет три гражданства - США, Германии и Новой Зеландии. В 2017 году заключил брак с сотрудником своей фирмы, финансовым аналитиком Мэттом Дэнзейсеном. Церемония прошла в Вене, гости изначально полагали, что приглашены на празднование 50-летия миллиардера.

В октябре 2021 года Курц покинул пост канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. 2 декабря он объявил об уходе из политики.