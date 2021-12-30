Польша упростила трудоустройство врачей-мигрантов

Верховный суд Польши отменил часть постановления Высшего медицинского совета от 21 января 2021 года, требующего от получивших квалификацию за пределами Евросоюза врачей, подтверждать знание польского языка для работы в стране.

На фоне пандемии коронавируса Польша в конце 2020 года разрешила трудоустройство врачей из стран, не входящих в Евросоюз. Для этого необходимо было подтвердить диплом у консула, получить согласие министра здравоохранения и право заниматься профессией от районного медицинского совета.

В январе 21 года Высший медицинский совет постановил, что таким врачам необходимо предоставлять документы о знании польского языка и медицинскую справку, однако в апреле министр здравоохранения Адам Недзельски обжаловал это постановление.

В среду Верховный суд рассмотрел жалобу министра и частично удовлетворил ее, отменив часть постановления, требующую от врачей знания польского языка.

Как правило, в Польшу едут работать врачи из Беларуси и Украины.