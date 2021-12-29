МНС Беларуси сообщило об изменении подоходного налога в фиксированных суммах с 1 января

МНС Беларуси сообщило об увеличении с 1 января 2022 года ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах на прогнозный уровень инфляции на 2022 год.

Речь идет о налоге за сдачу внаем жилых и нежилых помещений физическими лицами.

При этом, МНС настоятельно просит граждан «заблаговременно произвести уплату налога за январь 2022 года по новым ставкам по сроку не позднее 3 января 2022 года».

«В случае если Вы желаете оплатить в 2021 году налог по действующим ставкам, напоминаем о необходимости доплаты налога в виде разницы между размером ставки налога за 2022 год и 2021 год по сроку не позднее 3 января 2022 года», - также сказано в сообщении.