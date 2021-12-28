Последнее обновление: 28.12.2021 11:49

В Беларуси засекретили число пенсионеров

Белстат забыл опубликовать в сборнике «Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-ноябре 2021 года» число состоящих на учете пенсионеров.

Ранее, ведомство сообщило о том, что на 1 ноября 2021 года в Беларуси состояли на учете 2422,2 тыс. пенсионеров. Кстати, на 1 октября цифра была точно такой же.

В предыдущие периоды Белстат не стеснялся сообщать о снижении числа пенсионеров в Беларуси. В частности, только за август и сентябрь число пенсионеров в Беларуси сократилось на 32,3 тыс. человек.

Средняя пенсия в ноябре 2021 года составила 515,5 рубля и снизилась на 0,4 рубля по сравнению с октябрем. меньше, чем в октябре. Соотношение средней пенсии и средней зарплаты в ноябре составило 34,9%.

Реальная средняя пенсия в ноябре сократилась на 0,6% по сравнению к октябрем, но выросла на 2,1% по отношению к ноябрю 2020 года.



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