Лукашенко назвал задержанного пресс-секретаря A1 центральной фигурой у мерзавцев

Лукашенко публично подтвердил версию властей о том, что пресс-секретарь A1 Николай Бределев сливал персональные данные клиентов, а также сообщил о семи задержанных минувшей ночью, пытавшихся совершить теракты.

«Мы знаем каких они хотят перемен, мы знаем как они будут бойкотировать наш референдум. У них важнейшая цель – влезть в государственный аппарат. Поэтому имейте это в виду, будьте аккуратны при подборе кадров . Будьте очень аккуратны и осторожны, потому что мы вместе с милицией, КГБ и прокуратурой, до сих пор, Следственным комитетом, вытягиваем этих мерзавцев», - заявил Лукашенко в Гомеле.

«Недавно, вот в этом A1 задержали это, вроде, пресс-секретаря – центральная фигура у них был, брал данные и всё это перебрасывал», - утверждает он.

«Слушайте, вот эти преступления, якобы они втихую, где-то че-то написал, где-то бчбэшный флаг наклеил, еще чего-то, значок, террористические эти устремления. Вот вы приводили пример, что вы задержали там мерзавцев, которые подкидывали, прорезали колеса и прочее. Вы бы посмотрели, надо показывать людям, как они после этого себя ведут. Они такие смелые, когда мы до них не прикоснулись», - рассуждает Лукашенко.

«Вот только что я, извините, почему задержался, министр внутренних дел мне доложил: сегодня ночью вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторых мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли. Против государственных служащих, особенно против прокуратуры, работников и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали, одного ищем. Найдем. Вроде, в Россию побежал, но там привезут нам его», - уверенно заявил он.

«Поэтому, они вот, вот мерзопакостные. Ну, проколол ты эту шину, стоит того, что ты сейчас отсидишь 15 лет в тюрьме? Поэтому начинают вот так пакостить. Для чего? Опять деньги», - резюмировал Лукашенко.