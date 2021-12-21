Последнее обновление: 21.12.2021 11:46

Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против коронавируса

Белорусские власти разрешили вакцинацию детей в возрасте 12-17 лет, для чего родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.

«Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

Для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против Verо Cell китайского производства.

Прививочная компания детского населения против коронавируса стартует 27 декабря 2021 года.

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