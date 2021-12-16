Глава Еврокомиссии заявила о готовности передать Беларуси вакцину от коронавируса

Евросоюз зарезервировал препараты от коронавируса для вакцинации жителей Беларуси и ищет возможности для их передачи.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции после саммита «Восточного партнерства», передает РБК.

«И мы также готовы предоставить вакцины жителям Беларуси. Мы отложили дозы вакцины и сейчас изучаем способы доставки ее белорусскому народу как можно быстрее», — рассказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что в помещении во время переговоров сторон было «пустое кресло». «Я надеюсь, что это кресло вскоре займет законный, демократически избранный белорусский лидер», — заявила глава Еврокомиссии, обвинив Лукашенко в «подавлении собственного народа» и использовании мигрантов в качестве меры давления на страны Евросоюза.

«Мы единодушно осуждаем поведение Лукашенко. И все мы поддерживаем народ Беларуси», — заключила она.