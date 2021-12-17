Последнее обновление: 17.12.2021 16:12

Власти Беларуси вынесли на обсуждение изменение условий агроэкотуризма

Белорусские власти вынесли на общественное обсуждение проект указа о развитии агроэкотуризма, сообщает Республиканский союз турорганизаций.

"Предусмотрена корректировка условий оказания услуг по предоставлению комнат для проживания агроэкотуристов. Вводится дополнительное условие о наличии на праве собственности постоянного или временного пользования земельного участка площадью не менее 0,14 га, который соответствует целевому назначению согласно указу №365. Кроме того, запрещается сдавать излишние жилые комнаты в агроэкоусадьбах для целей, не связанных с услугами агроэкотуризма, установлены последствия нарушения этого запрета", - говорится в сообщении.

Организатор общественного обсуждения – Минспорта и туризма.

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