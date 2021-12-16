Япония за 5 лет потратит на оборону рекордные $262 млрд.

Правительство Японии намерено в рамках следующего среднесрочного плана развития оборонного потенциала на период с 2023 по 2027 год довести уровень расходов на эти цели до рекордных 30 трлн иен (262,8 млрд долларов по текущему курсу).

Об этом сообщила в четверг газета «Никкэй», передает ТАСС.

По сравнению с текущей пятилетней оборонной программой, на которую в бюджете Японии заложено около 27,47 трлн иен (240 млрд долларов), траты должны вырасти примерно на 10% из расчета 6 трлн иен в год. При этом в указанную сумму не входят расходы на содержание американских военных баз на территории Японии.

Отмечается, что дополнительное финансирование пойдет на закупку новых вооружений, в частности на укрепление противоракетной обороны, а также на размещение гарнизонов Сил самообороны на отдаленных островах между Окинавой и Тайванем. Кроме того, Япония должна построить два новых корабля с системами ПРО Aegis ("Иджис") и выделить бюджет на разработку истребителя следующего поколения для нужд Сил самообороны, который примут на вооружение ориентировочно к 2035 году.

Также часть средств предполагается направить на укрепление оборонного потенциала в киберпространстве и космосе. Речь идет о технологиях создания спутников, которые собирают информацию о передвижениях сил предполагаемого противника из космоса и технологиях борьбы с хакерскими атаками.

Увеличение оборонных расходов связано с ухудшением ситуации с безопасностью вокруг Японии на фоне роста противостояния Китая и США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также усиления напряженности в Тайваньском проливе.

В 1976 году правительство тогдашнего премьера Японии Такэо Мики приняло решение стараться держать бюджет министерства обороны страны в рамках 1% от ВВП. С тех пор только несколько раз бюджет японского оборонного ведомства превышал этот показатель. Последний раз это произошло в 2010 году на фоне снижения ВВП Японии из-за последствий мирового финансового кризиса. Последние девять лет бюджет Министерства обороны Японии регулярно рос, однако продолжал оставаться в рамках 1% от ВВП. Расходная часть бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 апреля) составляет 106,6 трлн иен (свыше 1 трлн долларов), из них 5,34 трлн иен (около 51,5 млрд долларов) пойдут на военные цели, что стало рекордным показателем.