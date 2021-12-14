Последнее обновление: 14.12.2021 13:57

Tesla начнет продавать товары компании за Dogecoin

Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск во вторник сообщил, что ряд товаров Tesla можно будет приобрести, расплатившись криптовалютой Dogecoin.

«Tesla сделает некоторые товары доступными для покупки с помощью Doge. Посмотрим, как все пойдет», - говорится в публикации предпринимателя в «Твиттере».

Как поясняет агентство Рейтер, в ассортименте компании на продажу представлены предметы одежды, пряжки для ремней, масштабные модели автомобилей Tesla и другие позиции.

Маск неоднократно положительно отзывался о Dogecoin у себя в «Твиттере». В начале апреля он пообещал «отправить Dogecoin на Луну», а в мае пояснил, что SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному этой криптовалютой, передает ТАСС.

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