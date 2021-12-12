Последнее обновление: 12.12.2021 14:10

Ирак эвакуировал 3,5 тыс. граждан из района польско-белорусской границы

Власти Ирака эвакуировали из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов, заявил в воскресенье официальный представитель иракского министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф.

"До настоящего времени министерству удалось организовать девять вывозных рейсов из Минска", - приводит его слова иракское информационное агентство INA. Ас-Саххаф добавил, что этими рейсами добровольно на родину вернулись 3 556 мигрантов, застрявших на границе Беларуси и Польши, передает ТАСС.

Тем временем, запланированный на сегодня эвакуационный рейс компании Iraqi Airways в Багдад отменен, свидетельствует онлайн табло Национального аэропорта Минска.

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