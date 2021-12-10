Премьер Беларуси признал, что экономику синеокой в 2021 году спасла ценовая конъюнктура

Премьер Беларуси Роман Головченко представил сегодня в парламенте шапкозакидательский доклад о текущем экономическом состоянии синеокой, косвенно признав, что повезло лишь благодаря мировой конъюнктуре цен.

«В текущем периоде экономика функционирует в непростых условиях нарастающего внешнего санкционного давления и ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Эти факторы оказывают ощутимое влияние на состояние деловой и инвестиционной активности. В таких условиях наша экономика в целом демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам и угрозам», - заявил Головченко, которого цитирует БелТА.

Насчет растущих ковидных ограничений премьер конечно перегнул, ибо повторись экономическая реальность прошлого года в совокупности с действительно растущими неприятностями от усиливающихся стараниями самих властей санкций, от экономики страны могли остаться лишь разбросанные по болоту в центре Европы flotsam and jetsam.

"За 10 месяцев текущего года темп роста ВВП составил 102,4%. Прогноз на год - 101,8%. То есть идем с перевыполнением. При этом важно, что рост обеспечен преимущественно за счет экспорта", - признал премьер, постеснявшись добавить, что помимо опережения идем с замедлением: темп роста замедляется к концу года по сравнению с первой половиной.

"Сальдо за 9 месяцев в плюсе $2,7 млрд - это 5,5% к ВВП. Экспорт товаров за 10 месяцев увеличился практически на $8,5 млрд. Рост экспортных поставок обеспечен по всем товарным позициям как по ценовому фактору, так и в физических объемах. В результате мы имеем профицит счета текущих операций порядка $1,1 млрд. Иными словами, притока валютной выручки нам хватает на обслуживание внешнего долга", - резюмировал он.

Ценовой фактор – это рост мировых цен на нефть более чем в 2 раза, на калий – минимум в полтора раза, на продовольствие – на 30%. Рост физических объемов обеспечен в основном низкой базой прошлого года, а также оголтелой поддержкой экспорта экспортными кредитами и госзакупок техники у производителей за счет бюджета страны, расходы на которые в 20222 году планируется увеличить на 21% и 30% соответственно. Ну вот и весь волшебный рецепт.