ФАО сообщила о росте индекса продовольственных цен в ноябре

Показатель мировых цен на продовольственные товары продолжил рост в ноябре четвертый месяц подряд под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

В ноябре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 134,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года и на 1,2 процента превысив октябрьский показатель. Значение этого индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, оказалось на 27,3 процента выше показателя за ноябрь 2020 года.

Наиболее значительное повышение в ноябре продемонстрировал Индекс цен на молочную продукцию ФАО, который по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,4 процента. Мировой импортный спрос на сливочное масло и сухое молоко сохранялся на высоком уровне из‑за стремления покупателей обеспечить спотовые поставки в ожидании снижения предложения на рынках.

Индекс цен на зерновые ФАО в ноябре вырос на 3,1 процента, на 23,2 процента превысив показатель за аналогичный период прошлого года. Экспортные цены на кукурузу незначительно выросли, мировые цены на рис оставались на стабильном уровне, а цены на пшеницу достигли максимального уровня с мая 2011 года.

Такое повышение объясняется активным спросом при ограниченном предложении, особенно высококачественной пшеницы, а также опасениями в связи с несвоевременным выпадением осадков в Австралии и неопределенностью, вызванной возможным изменением экспортных мер в Российской Федерации.

Индекс цен на сахар ФАО в ноябре оказался на 1,4 процента выше октябрьского показателя и почти на 40 процентов выше уровня ноября 2020 года. Такой рост был обусловлен в первую очередь повышением цен на этанол, однако его сдерживали крупные объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы по экспорту сахара из Таиланда.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 0,3 процента по сравнению с зафиксированным в октябре рекордным уровнем, что объясняется более низкими котировками соевого и рапсового масел и сырой нефти. Мировые цены на пальмовое масло практически не изменились.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,9 процента, причем снижение продолжается уже четвертый месяц подряд. Мировые котировки свинины стали ниже в силу сокращения закупок со стороны Китая, а цены на баранину резко упали в связи с увеличением экспортных поставок из Австралии. Цены на говядину и мясо птицы в целом оставались на стабильном уровне.

Согласно новой Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, мировой объем производства зерновых в 2021 году составит 2 791 млн тонн, что является новым рекордно высоким уровнем и на 0,7 процента превышает показатель прошлого года. Ожидается, что по сравнению с 2020 годом общемировое производство фуражных зерновых и риса увеличится, соответственно, на 1,4 процента и 0,9 процента, а производство пшеницы сократится на 1,0 процента.

Согласно прогнозам, общий объем потребления зерновых в сезоне 2021–2022 годов вырастет на 1,7 процента до 2 810 млн тонн, а уровень запасов зерновых в мире на конец сезонов в 2022 году окажется на 0,9 процента ниже уровня на начало сезона. В результате показатель соотношения объема запасов и потребления зерновых составит 28,6 процента и, как сообщает ФАО, "по‑прежнему будет в целом достаточно высоким".

Что касается мировой торговли зерновыми в сезоне 2021–2022 годов, то ФАО прогнозирует увеличение ее объема на 0,7 процента до 480 млн тонн, причем ожидаемый рост мировой торговли пшеницей на 2,2 процента с лихвой компенсирует вероятное сокращение торговли фуражными зерновыми.

По оценкам ФАО, во внешней продовольственной помощи нуждаются 44 страны мира, в том числе 33 страны в Африке, девять стран в Азии и две страны в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

В ежеквартальном докладе также приводится обновленная информация о видах на урожай зерновых: ожидается, что в 2022 году объем производства зерновых увеличится на 2,0 процента в развитых странах и незначительно сократится (на 0,1 процента) в развивающихся странах. В странах с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия прогнозируется сокращение производства на 2,4 процента в связи с существенным снижением показателей на Ближнем Востоке и в Восточной Африке.