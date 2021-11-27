В мире число заражений коронавирусом превысило 260,94 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 260943853 (+583326 сутки) по данным Worldometer на 9:58 27 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5207481 (+7159) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19970075 (+144545) человек, из них 83168 (+489) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 235766297 (+445240) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49050917 (+37686) случаями заражения, Индия – 34563749 (+8318), Бразилия – 22067630 (+12022), Великобритания – 10070841 (+50091) и Россия – 9502879 (+34690). Беларусь – на 53 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 72159, Великобритания – 50091, США – 37686, Россия – 34690, Франция – 34436. Беларусь (1729) – на 45 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 799138, Бразилия – 614000, Индия – 467933, Мексика – 293449 и Россия – 270292. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1235, Украина – 608, Индия – 465, Польша – 421, Германия – 374. Беларусь – на 50 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 648472 случая заражения коронавирусом и 5026 смертей.